Минстрой не поддержал предложение освободить жителей новостроек от взносов на капремонт

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минстрой России не поддержал предложение, ранее озвученное председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным, освободить жителей новостроек от взносов на капитальный ремонт минимум на пять лет. Как сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, сегодня существуют специальные механизмы, позволяющие жителям дома не скидываться в "общий котел", а собирать взносы только на свой дом.

По мнению Степашина, освободить от платежей на капремонт можно жителей новостроек, по которым гарантия качества как раз составляет пять лет.

"Мы не считаем на сегодняшний день, что это правильно. Дискуссия продолжается", - сказал глава Минстроя, напомнив, что сегодняшние новые дома через пять лет уже перестанут быть такими.

"Мы считаем, что система работы регионального оператора капремонта базируется на конфигурации очень близкой по понятиям с советской кассой взаимопомощи", - отметил Мень. Если же совет дома не хочет участвовать в "общем котле", министр порекомендовал перейти дому на индивидуальный счет в банке.

В 2016 году был завершен капитальный ремонт 41,4 тыс. многоквартирных домов в России, что примерно в два раза больше, чем в 2015 году. Всего россияне собрали на капремонт более 142 млрд рублей.

В программу капитального ремонта включено более 750 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,36 млрд кв. метров.