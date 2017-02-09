Ямал будет поставлять оленину в Белоруссию и Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые начнет поставки мяса оленя и рыбы в Республику Беларусь и несколько областей РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объемы поставок не уточняются.

"Мы заключили соглашения о поставке сырья - мяса оленя и рыбы частиковых видов в Республику Беларусь, Московскую, Томскую и Ярославскую области, а также полуфабрикатов и готовой продукции из мяса, рыбы и ягод. Документы подписаны на выставке "Продэкспко-2017" в Москве", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия-поставщика "Ныда-Ресурс" Жанну Гусак.

По данным правительства, всего в нынешнюю зиму заготовили 3 141 тонну оленины. На данный момент Ямал поставляет оленину в регионы Уральского федерального округа (УрФО) и страны Европейского Союза. На экспорт в Финляндию в нынешнюю зиму пойдет около 500 тонн мяса оленей - это на 25% больше, чем в прошлом году.

Ветеринарная служба ЯНАО отмечает, что мясо проходит тщательную проверку после вспышки сибирской язвы, которая была зафиксирована в ЯНАО летом 2016 года. Проводится тройной контроль оленины, перед отправкой анализы направляют сразу в две лаборатории - на Ямале и в Тюмени.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса.