Минфин: вопрос страхования средств МСП в банках с 2018 г. рассматривается

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вопрос страхования размещенных в банках средств малых и средних предприятий (МСП) с 2018 года рассматривается, решение примет правительство, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"В настоящее время рассматривается возможность введения страхования (средств) МСП с 2018 года. Решение по данному вопросу будет принимать правительство", - сказал он.
Вместе с тем во вторник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о страховании средств МСП планируется внести в весеннюю сессию Госдумы. Таким образом, система страхования средств малых и средних предприятий (МСП) в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, то есть одновременно с внедрением пропорционального регулирования в банковской сфере РФ.
Согласно законопроекту о пропорциональном регулировании банков, с 2018 года банки будут разделены на две категории исходя из уровня капитала - с базовой лицензией (капитал до 1 млрд рублей) и универсальные (от 1 млрд рублей).
В свою очередь Банк России сообщил, что считает несвоевременным вопрос о распространении системы страхования вкладов на размещенные в банках средства юридических лиц. Одним из обсуждаемых сейчас вариантов защиты средств субъектов МСП является однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн рублей, действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией, напомнили в ЦБ.