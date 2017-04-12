"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Алишер Усманов объяснил передачу усадьбы на Рублевском шоссе фонду "Соцгоспроект" коммерческой сделкой, связанной с присоединением другого участка к территории его загородного дома. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете "Ведомости".

По словам Усманова, усадьба предназначались для проживания его сестры, но та не стала в ней жить, посчитав дом слишком большим. От своего давнего знакомого по работе в "Газпроминвестхолдинге" Ильи Елисеева Усманов узнал, что фонд "Соцгоспроект" собирается развивать девелоперский проект у границ участка, на котором расположен дом самого Усманова.

"Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок - 12 га - на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом", - уточнил бизнесмен.

Фонд уступил Усманову пустой участок на Рублевском шоссе площадью 12 гектаров "по номинальной цене", а он передал "Соцгоспроекту" участок сестры и дом. Полученный от фонда участок Усманов оценивает в $50 млн. Участок площадью 4 гектара, переданный "Соцгоспроекту", по словам бизнесмена, стоит $15-20 млн, а дом - $30 млн. "Так что баланс примерно 50 на 50", - добавил Усманов.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. Передачу имущества Навальный назвал взяткой "системе благотворительных фондов, которые принадлежат Дмитрию Медведеву".

Покупка активов и отношения с государством

Усманов подчеркнул, что он не участвовал в приватизационных сделках, и все его активы куплены на вторичном рынке.

"До этого он (Навальный - прим. ТАСС.) говорил, что якобы я участвовал в приватизации. Какая приватизация? В 2004-2005 гг., когда руду продавали за $22/т, я покупал Михайловский ГОК и 30% "Тулачермета" за $2 млрд, консолидировал "Газметалл" за $2 млрд. Блокпакет "Мегафона" купил за $5,2 млрд, и этот долг до сегодняшнего дня отдаю", - добавил бизнесмен.

В кризисном 2008 году принадлежащий Усманову и его партнерам "Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудной продукции - получил госгарантии, как стратегическое предприятие, поскольку менеджмент пытался хеджировать кредитные риски. По словам Усманова, это случилось без его участия: тогда он проходил реабилитацию после хирургической операции. В том же году, когда бизнесмен вернулся к управлению компанией, предприятия Усманова отказались от госгарантий.

Усманов подчеркнул, что он никогда не рассчитывал на госгарантии и принципиально не покупал активы у государства, за исключением лицензии на разработку Удоканского месторождения меди, которая обошлась его структурам в $500 млн. Это одна из самых крупных сделок россйиского недропользователя с государством, не связанная с месторождениями нефти и газа.

Зарплаты работников "Металлоинвеста"

Алишер Усманов также считает некорректным сравнение зарплат работников "Металлоинвеста" со средним доходом горняков за рубежом. В одном из видеороликов Алексея Навального средняя зарплата работников входящего в "Металлоинвест" Михайловского горно-обогатительного комбината сравнивается со средним доходом шахтера в США (38 тыс. рублей против 330 тыс. рублей в месяц).

"Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется верхоглядством. Например, он говорил, что шахтеры на предприятиях Усманова "фигачат за копейки". Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом, у нас нет шахтеров", - возмутился Усманов.

Бизнесмен отметил, что производительность труда на человека на предприятиях "Металлоинвеста" ниже, чем на аналогичных предприятиях на западе. По его словам, средняя зарплата в компании составляет 41 тыс. рублей, а совокупный месячный доход высококвалифицированного рабочего достигает 100 тыс. рублей. Это значительно выше среднего уровня в регионах присутствия "Металлоинвеста", сообщил Усманов.

"Также учтите, что в целом доля оплаты труда в тонне продукции у нас находится на американском уровне, но производительность труда у нас ниже, и вовсе не потому, что у нас плохо работают. Просто мы социально ориентированный бизнес, который платит зарплату десяткам тысяч людей и осознает, что в условиях низкой территориальной мобильности и высокого среднего возраста персонала стремление к быстрой модернизации чревато тем, что многие люди могут потерять работу. Напротив, постепенная модернизация, которую мы проводим, во-первых, не приводит к безработице, а во- вторых, влияет на увеличение зарплат", - добавил Усманов.

"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты, комбинат "Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - около 14,2 млрд т. Производителя железорудной продукции контролирует USM Holdings Limited, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (48%). Другими крупнейшими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).