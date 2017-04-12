Вино без политики: российские виноделы продолжат экспансию на международные рынки

Эксперты винного бизнеса назвали исключением из правил инцидент, произошедший с российскими винами на выставке в итальянской Вероне, где со стенда сняли продукцию из Крыма. По словам крымских виноделов, несмотря ни на что они продолжат экспансию на международные рынки.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал журналистам об аресте крымских вин на выставке Vinitaly. Позже стало известно, что речь идет не об аресте, а о снятии крымских вин с российского стенда. Сделано это было по просьбе украинской стороны, которая напомнила организаторам выставки об европейских санкциях в отношении полуострова.

Крымские вина - часть российских

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил ТАСС, что виноделы РФ представили на выставке в Вероне крымские вина, чтобы показать многообразие российской винодельческой продукции. "Когда мы выходим на различные выставки, представляем нашу продукцию, мы стараемся представить ее во всем разнообразии, что есть в стране. Когда мы поехали в Италию, мы считали своей обязанностью показать вина Крыма как часть вин России. Здесь наши действия были направлены в интересах Европы - показать, что у нас есть", - рассказал Попович.

По словам Янины Павленко - гендиректора компании "Массандра", продукция которой участвовала в выставке, - крымские вина на Vinitaly вызвали ажиотаж, были практически все выпиты, поэтому организаторы сняли со стенда лишь минимальную часть привезенной из Крыма в Италию продукции предприятия. "По сути мы не понимаем, что это было вообще, на каких правовых основаниях проводились эти действия. Мы не обладаем сегодня ни одним документом. Когда вернется российская делегация, мы изучим документы, после этого будут приняты все решения и действия", - сообщила Павленко.

Сомелье и винный эксперт Артур Саркисян отметил, что в данной ситуации много вопросов возникает к организаторам выставки, ведь они знали, что к ним приедут вина из Крыма. "Они получили деньги за участие крымских виноделов, знали, откуда приедут вина и так далее. Хотя понятно, что из-за санкций ситуация достаточно скользкая", - отметил Саркисян.

Председатель Союза виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин также заявил, что считает инцидент в Вероне политическим. А генеральный директор ООО "Кубань-Вино" Виктория Емельянович, представители которой участвовали в выставке, оценила ситуацию с крымским вином как "обидное недоразумение"."В свое время все страны разберутся с этим вопросом (отношением к Крыму - прим. ТАСС)", - сказала собеседница ТАСС. При этом она опровергла информацию СМИ о том, что в ходе Vinitaly один из украинских активистов вступил в перепалку с представителями компании "Кубань-Вино".

Исключение из правил

Российские вина, как и крымские, несмотря на санкции, активно участвуют в выставочной деятельности, поэтому произошедший на Vinitaly случай можно считать исключением из правил, полагают эксперты отрасли. По словам Поповича, вина из Крыма всегда великолепно смотрятся на международных конкурсах и как правило не уезжают без наград. "На тех конкурсах, где представлены вина Крыма, они стабильно занимают либо первые, либо вторые, либо третьи призовые места", - сказал президент союза.

Глава "Массандры" Павленко также подтвердила: санкции не мешают ее продукции участвовать в международных выставках в Европе, ранее подобных случаев не было. "До этого мы также неоднократно участвовали в проводимых в Европе выставках. Например, совсем недавно представитель "Массандры" вернулась из Венгрии, где были представлены наши вина, никаких вопросов не возникало", - сказала она.

Попович отметил, что на международный рынок российские виноделы начали выходить недавно - буквально 3-4 года назад, но покупатели хорошо принимают их продукцию. "Мы экспорт в другие страны осуществляем, пробиваемся, и там, куда мы вино доставляем, мы его продаем. Назад вино из этих стран не привозим, нелояльности гигантской к нашим винам нет, миру интересно новое: когда появляется на рынке новое вино, произведенное в России, люди пробуют, смотрят, интересуются", - считает эксперт.

"Многие вещи, связанные с винным бизнесом, требуют посещения Европы, никогда проблем особо не было. Этот случай, скорей, исключение, чем правило", - сказал ТАСС собственник винодельни в Крыму ESSE Игорь Самсонов.

"Винная" экспансия продолжится

Российские виноделы заверили, что, несмотря на инцидент с они не намерены прекращать работу на международных рынках.

"Конечно, мы продолжим выставочную деятельность в Европе, и нас никто не остановит, - сказала гендиректор "Массандры" Павленко. - Мы и дальше будем представлять свои вина на всех международных выставках и конкурсах и, я надеюсь, продолжим завоевывать награды. Крымские вина знают и любят в Европе, и как только для нас откроются рынки, я уверена, что мы там найдем своего потребителя очень быстро", - добавила она.

При этом эксперты отрасли признают, что российскому вину еще предстоит побороться за место под солнцем на мировом рынке. "Инцидент с крымским вином на итальянской выставке - это прекрасная иллюстрация того, как устроен мир вина. Чтобы винодельческий регион завоевал репутацию для целой страны, необходимо будет очень серьезно толкаться локтями. В мире давным-давно перепроизводство вина, и предстоит потрудиться, чтобы завоевать себе место под солнцем", - заявил ТАСС представитель ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Павел Швец.

По его словам, для продвижения российского вина на международном рынке необходимо разработать маркетинговую стратегию, просчитанную на десятки лет вперед. "Глобальный маркетинг вина - это отдельная наука, отдельный мир. Никто никогда не будет покупать российские вина, пока в бренд "российское вино" не будут вкладываться деньги и ресурсы", - считает эксперт.

Артур Саркисян добавил, что для успешной экспансии на международных рынках России еще предстоит потрудиться над качеством вина. "За границей есть интерес к тому, что есть вино в России, как нам, например, интересно, что есть вино в Великобритании или Швейцарии. У нас задача - повысить качество своего вина, тогда люди будут обращать на него внимание, а не на такие политические моменты", - сказал он.

Санкции рекламируют крымские вина

По мнению экспертов отрасли, инцидент в Вероне и западные санкции только подогревают интерес к крымскому вину, особенно у посещающих Россию иностранных туристов. "То, что Крым под санкциями, в глазах простого туриста, далекого от политики, даже скорее работает на рекламу его вин: запретный плод сладок", - сказал ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. В крымской "Массандре" также считают, что санкции их прорекламировали на весь мир, и после их отмены им будет проще вернуть утерянные в Европе рынки сбыта.

Гарбар со своей стороны напомнил, что несколько лет назад крымских вин в российских ресторанах почти не было, но сейчас ситуация изменилась, появляются новые марки, вызывающие интерес. "Наличие в (винной) карте российских вин - это уже обязательно для ресторанов Санкт-Петербурга, - рассказал Гарбар. - Иностранных туристов, в том числе французских, интересует местная продукция, им не интересно приезжать в Россию и пить те же французские вина, которые они могут купить дома в супермаркете, поэтому есть интерес и к продукции с правого берега Дона, и из Краснодарского края, и из Крыма".

Эксперты уверены, что виноделие всегда было и должно оставаться вне политики хотя бы потому, что это "долгоиграющая" отрасль. "Всегда виноделы были вне политики, это очень важно. Потому что это очень долгоиграющая отрасль: сегодня мы сажаем лозу, а результат получаем через 10 лет", - пояснил Швец.

В крымской "Массандре" добавили, что вино - это тот продукт, который способен сближать людей, в том числе политиков. "За бокалом вина войны разрешаются. Я надеюсь, что в скором будущем мы поднимем бокалы хорошего крымского вина за отмену всех санкций", - сказала глава компании Янина Павленко.