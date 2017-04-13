Модернизация БАМа и Транссиба завершится в 2019 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей будет перенесена с 2017 на 2019 год из-за низкого уровня выполнения работ на объектах строительства, сообщается в отчете Счетной палаты России.

"В результате, завершение работ по ряду объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2016 г., финансирование которых осуществляется, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), не было обеспечено", - говорится в опубликованном отчете контрольного ведомства о результатах проверки использования средств ФНБ, направленных на финансирование БАМа и Транссиба.

Согласно данным Счетной палаты, уровень технической готовности 16 объектов, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен еще в 2015 году, на текущий момент составляет от 2 до 50%.

Кроме того, ОАО "РЖД", занимающееся модернизацией объектов, принимало и оплачивало строительно-монтажные работы по 13 объектам без проектно-сметной документации. Работы по другим 10 объектам вовсе проводились без наличия разрешения на строительство, подчеркивает ведомство.

По итогам рассмотрения отчета Счетная палата приняла решение направить информационные письма в РЖД и Министерство финансов РФ, а также предоставить отчет в Федеральное собрание РФ.