На Ялтинском форуме заключат контракты на сумму свыше 100 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Контракты на сумму более 100 млрд рублей планируется подписать в ходе Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров в ходе телемоста, организованного ТАСС.
"Проведение форума <…> выльется в подписание контрактов и договоров, которые запланированы. Это более 100 млрд рублей, несколько десятков соглашений и, самое главное, несколько партнерств", - отметил он.
По словам Назарова, Ялтинский форум стал уникальной и масштабной международной площадкой. Он подчеркнул, что иностранное участие в мероприятиях в этот раз выше, чем в предыдущие годы.
"Мы видим, что иностранные участники, которые принимали участие во втором форуме, не только приезжают на третий, но и привозят большие делегации", - отметил Назаров. Он привел в пример итальянскую делегацию, в состав которой вошли более 50 человек. Председатель правления Фонда добавил, что планируется подписать соглашение между Ялтой и городом из провинции Венеция.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 40 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. На II ЯМЭФ также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.