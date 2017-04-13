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ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Белоруссией, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
Как отметили в пресс-службе, в частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории.
Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз". Правительство одобрило протокол внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.