С чистого листа: РФ и Белоруссия начали новый этап отношений в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Соколова/. Россия и Белоруссия начали новый этап отношений в нефтегазовой сфере. По итогам переговоров вице-премьеров двух стран Аркадия Дворковича и Владимира Семашко был подписан пакет документов, который позволил урегулировать все существовавшие проблемы и избежать их в дальнейшем.

13 апреля же Белоруссия погасила более $726 млн долга за поставки российского газа, "Газпром" в ответ согласился в 2018-2019 годах привязать формулу цены газа для Белоруссии к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также в ближайшее время Россия приступит к увеличению поставок беспошлинной нефти в Белоруссию, которые ранее сократила из-за задолженности по газу.

Долг платежом красен

Задолженность за поставки российского газа в 2016-2017 годах Белоруссия погасила в полном объеме - $726,2 млн. По словам Дворковича, после урегулирования проблем с долгом страны перешли к новому этапу сотрудничества по нефти и газу.

Российский вице-премьер добавил, что стороны не только полностью урегулировали возникшие ранее нефтегазовые проблемы, но и подписали четыре соглашения.

В частности, речь идет о протоколе, который вносит изменения в соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставках газа в Белоруссию от 25 ноября 2011 года. Изменения вносятся и в соглашение правительств РФ и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Третий документ предусматривает поправки в двухстороннее соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года.

Документы подписали министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский вице-премьер подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию. Протокол определяет порядок формирования цен в 2018-2019 годах. Согласно документу, в указанный период они будут формироваться на основании формулы цены, привязанной к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях действующего контракта.

Дворкович подчеркнул, что стороны нашли механизмы, которые позволяют Белоруссии дополнительно субсидировать внутренние цены на газ и установить более низкую стоимость для конечных получателей.

При этом страны будут стремиться к переходу на взаиморасчеты по газу и нефти в рублях, договоренности могут быть достигнуты уже в этом году, отметил Дворкович.

Реэкспорта не будет

Вместе с тем соглашение России и Белоруссии не подразумевает реэкспорта нефти, о котором ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы республика, за счет реэкспорта нефти Белоруссии будет компенсировано расхождение в нынешней и реальной цене на российский газ.

По словам Лукашенко, из 24 млн тонн нефти, которые Россия будет ежегодно беспошлинно поставлять в республику, 6 млн тонн будут "перетаможиваться". Пошлины от этого процесса будут поступать в бюджет Белоруссии. В текущем году Минск может дополнительно получить $500 млн, отмечал глава республики.

Дворкович рассказал, что из 24 млн тонн нефти, которую Россия будет беспошлинно поставлять Белоруссии, на переработку пойдет не менее 18 млн тонн. При этом белорусский вице-премьер не стал отвечать на вопрос, куда пойдут оставшиеся объемы нефти.

Дворкович подчеркнул, что российские компании имеют все возможности для поставок нефти в Белоруссию в оговоренном объеме, и состав этих компаний не изменился. В частности, это "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Семашко сообщил, что поставки нефти в Белоруссию будут увеличены уже в апреле, а рост нефтепереработки до 18 млн тонн начнется с 1 мая. До конца 2018 года завершится модернизация белорусских НПЗ, а еще через год страна выйдет на переработку всех 24 млн тонн беспошлинной нефти, которые ей будут поставляться из России.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин рассказал, что заявки от нефтяных компаний на увеличение поставок нефти в Белоруссию есть, процесс начнется после получения нового графика Минэнерго. "Поскольку речь не идет о новых объемах, нам для этого нужно будет только перераспределить потоки", - пояснил он. В прошлом году "Транснефть" в рамках сокращения поставок нефти в Белоруссию перенаправила 1,2 млн тонн через порты и 1 млн тонн транзитом по нефтепроводу "Дружба".

Согласно подписанному протоколу, Россия может нарастить ежегодные поставки нефти в Белоруссию свыше заявленных 24 млн тонн с 2021 года. На данный момент утвержденные объемы поставок в Белоруссии в 2017-2024 годах составляют 24 млн тонн ежегодно. Также отмечается, что объемы нефти могут быть изменены "в зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%".

Есть гарантии

Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Белоруссия предоставила России дополнительные гарантии выполнения договоренностей в энергетической сфере, чтобы не допустить двойного толкования документов и рисков новых ценовых споров. По словам главы российского правительства, стороны пришли к решениям по цене на газ и поставкам нефти, которые удовлетворяют обоих участников переговоров.

"Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны", - отметил Медведев.

Протокол о порядке формирования цен на газа для Белоруссии и его транспортировке по территории республики содержит правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа. "Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы Евразийского экономического союза. Протокол затронет в том числе и вопросы ценообразования и тарифной политики", - рассказал Медведев.

Дворкович добавил, что в ближайшие недели Россия и Белоруссия приступят к переговорам о дорожной карте по созданию общего рынка газа и электроэнергии на пространстве ЕврАзЭС. "Мы надеемся договориться именно в таком формате. Но если мы найдем общие подходы с нашими белорусскими друзьями, а где-то еще не успеем договориться с другими коллегами, не исключаем, что заключим и двусторонние договоренности, которые позволят двигаться к общему рынку газа и электроэнергии", - сказал российский вице-премьер.

По мнению Семашко, нефтегазовые цены в рамках единого рынка между Белоруссией и Россией должны быть если не равными, то максимально близкими. "Мы должны окончательно обрисовать траекторию. Задача такая: чтобы цены были если не равными, то очень близкими. Чтобы и наша электроэнергетика, и наши газовые отрасли работали в одних изменениях, в одном масштабе", - прокомментировал Семашко цели формирования единого нефтегазового рынка.

Вместе с тем Медведев напомнил, что сложности во взаимоотношениях двух стран возникли не по вине России. "В этом затянувшемся не по нашей вине газовом споре было немало сложных моментов. Это и долг за уже поставленный Белоруссии газ, и будущая цена на газ, и формирование единого рынка в рамках Евразийского союза. К сожалению для нас, в какой-то момент наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность", - сказал Медведев.

Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

По итогам встречи в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года главы государств заявили, что у сторон не осталось нерешенных вопросов. Белоруссия погасит задолженность перед "Газпромом", а Россия в свою очередь возобновит беспошлинные поставки нефти в полном объеме.