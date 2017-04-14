Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ аккредитовал российские филиалы "большой тройки" рейтинговых агентств

Экономика и бизнес
14 апреля, 12:49 дата обновления: 14 апреля, 13:25 UTC+3
Внесение в реестр - обязательное условие для осуществления рейтинговой деятельности на территории России
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России аккредитовал филиалы рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard & Poor's. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 14 апреля принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиале компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (г. Москва)", - говорится в сообщении.

Аналогичная информация опубликована в отношении филиалов частных компаний с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (г. Москва) и "Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед" (г. Москва).

Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории РФ после окончания переходного периода, который для иностранных юридических лиц завершается 13 июля 2017 года.

Ранее директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская заявляла, что "большая тройка" западных рейтинговых агентств (Moody's, S&P и Fitch) может не успеть получить аккредитацию в реестре Банка России.

Она поясняла, что процесс аккредитации российских агентств АКРА и "Эксперт РА" занял ровно шесть месяцев (столько на него отведено законодательством), несмотря на то, что ЦБ и агентства работали очень напряженно. По словам Чайковской, результат оценки методик должен полностью соответствовать требованиям ЦБ, поэтому регулятор не будет делать исключения и сокращать время рассмотрения документов для остальных организаций, в том числе для "большой тройки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы
5
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
6
На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"
7
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
Темы дня
Загрузка...
Реклама