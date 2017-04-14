ЦБ аккредитовал российские филиалы "большой тройки" рейтинговых агентств

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России аккредитовал филиалы рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard & Poor's. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 14 апреля принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиале компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (г. Москва)", - говорится в сообщении.

Аналогичная информация опубликована в отношении филиалов частных компаний с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (г. Москва) и "Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед" (г. Москва).

Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории РФ после окончания переходного периода, который для иностранных юридических лиц завершается 13 июля 2017 года.

Ранее директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская заявляла, что "большая тройка" западных рейтинговых агентств (Moody's, S&P и Fitch) может не успеть получить аккредитацию в реестре Банка России.

Она поясняла, что процесс аккредитации российских агентств АКРА и "Эксперт РА" занял ровно шесть месяцев (столько на него отведено законодательством), несмотря на то, что ЦБ и агентства работали очень напряженно. По словам Чайковской, результат оценки методик должен полностью соответствовать требованиям ЦБ, поэтому регулятор не будет делать исключения и сокращать время рассмотрения документов для остальных организаций, в том числе для "большой тройки".