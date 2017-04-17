Лагард: российская экономика вышла на "позитивную территорию" роста

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Гусман, Андрей Шитов/. МВФ исходит из того, что российская экономика вышла на "позитивную территорию" роста. Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард подтвердила это в эксклюзивном интервью ТАСС в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Мы считаем, что после нескольких трудных лет российская экономика снова будет расти", - сказала она.

По ее словам, МВФ высоко оценивает действия российских властей в сложных финансово-экономических условиях последнего времени. "Когда цены (на нефть) внезапно рухнули - с уровня, превышавшего порой $100 за баррель, до $27-28 за баррель, - со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ, - сказала Лагард. - Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора".

"И это помогло стране выйти из очень сложного кризиса, - отметила специалист. - Ведь тогда и цены на нефть снизились вчетверо, и санкции были введены в ответ на занятие Крыма. Так что в российской экономике образовалась уязвимость. Но она сумела с этой "негативной" территории 2015-16 годов перейти на территорию, которая, как мы считаем, в 2017 году будет "позитивной".

Уточнить новые оценки МВФ для России собеседница не пожелала. Она лишь сказала, что речь идет о росте "более чем на 1%". Из собственных источников в Фонде корреспонденту ТАСС стало известно, что там прогнозируют для российской экономики в 2017 и 2018 годах рост на уровне 1,4% за год. Официально новые оценки и прогнозы МВФ для России и всего мира должны быть обнародованы во вторник, 18 апреля.

Знать историю и культуру

Лагард также отметила, что для понимания такой сложной и великой страны, как Россия, необходимо знать ее историю, географию и культуру. По ее словам, лучше знать и понимать Россию, оценивать состояние российской экономики ей помогают встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как француженка, любительница литературы и музыки, я с огромным уважением отношусь к культуре, истории, искусству вашей страны", - сказала Лагард, начиная рассуждения на эту тему. Она напомнила о схожести французской и русской культур, об огромном влиянии на них Вольтера. Среди своих любимых писателей назвала Толстого и Достоевского, среди музыкантов - Рахманинова.

"И я это говорю не для того, чтобы сделать вам приятное, не ради просто комплимента России, - пояснила собеседница. - На мой взгляд, это во многом определяет сегодняшнее состояние страны, сегодняшние чаяния и устремления ее народа".

"Мне кажется, что и география ваша тоже очень важна для понимания страны, - продолжала Лагард. - Эти пространства, эти дали, эти природные богатства! Все это также многое объясняет в такой очень сложной и великой стране, как Россия".

В этом же контексте директор-распорядитель МВФ упомянула о том, что "регулярно видится" с президентом России. "Несколько раз у нас происходили очень глубокие и полезные беседы, позволяющие лучше понять и страну, и ее экономическую политику на перспективу", - сказала она.

Лагард возглавляет МВФ с 5 июля 2011 года. В прошлом году у нее начался второй пятилетний срок работы в Фонде. В Россию Лагард в качестве директора-распорядителя приезжала один раз, в 2011 году, после саммита "Большой двадцатки" мировых держав в Каннах. С президентом РФ она с тех пор не раз встречалась на международных форумах, включая те же встречи лидеров "двадцатки".