Путин призвал Медведева продумать допмеры по поддержке инвестиций в экономику РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал главу правительства Дмитрия Медведева изучить возможность принятия дополнительных мер для привлечения инвестиций в экономику.

"Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор, в связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику", - заявил Путин на встрече с Медведевым в преддверие ежегодного отчета премьера в Госдуме.

"Наверняка вопросы такие будут (подниматься во время отчета), и мы с вами сейчас еще поговорим. Здесь существуют некоторые предложения, которые, наверное, можно заранее продумать, посоветоваться с коллегами в правительстве и, может быть, в ходе дискуссии с парламентом прийти к какому-то совместному решению," - отметил президент.

Путин напомнил, что одной из ключевых задач остается "строительство современной, высокотехнологичной экономики в России". "Эту задачу невозможно решить без привлечения инвестиций", - убежден он. "Действительно, центральный пункт повестки дня - создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики, именно той экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов", - согласился премьер.

Президент также отметил важность создания новых высокотехнологичных рабочих мест с более высокой заработной платой. "Такая задача у нас уже стоит последние несколько лет, и мы их создаем", - заверил его Медведев.