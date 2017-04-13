Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 году составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который оптимистично прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 году.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, представляя прогноз, пояснил, что консервативный вариант отличается стрессовыми внешними условиями, базовый вариант используется для бюджетных целей, а целевой - более позитивный. Изначально Минэкономразвития неделю назад озвучило только два сценария: базовый и целевой. При этом обновленный базовый был значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 год заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются расхождения между ними, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу в 2020 году рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.

"Различия между базовым и целевым сценариями связаны с динамикой факторов экономического роста, зависящих, в том числе, от успешности мер структурно-экономической политики, которая планируется к реализации в текущих и последующих годах", - сказал министр.

Крепкий рубль - угроза росту

Министр не озвучил параметры консервативного сценария, но пояснил, что он отличается стрессовыми внешними условиями и исходит из цены на нефть в $40 за баррель. При этом он подчеркнул, что одним из рисков для экономического роста в текущем году МЭР считает произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля.

"Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже к середине года, а темпы инфляции при таком развитии событий опустятся к концу года ниже 3%. Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года", - предостерег он. При этом Орешкин добавил, что такие предположения не являются базовым сценарием.

Глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля в 2017 г. в базовом сценарии снизится до 68 рублей за доллар при снижении цен на нефть до $40 за баррель.

"Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля. В свою очередь при сценарии сохранения крепкого рубля это будет означать быстрое снижение инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором ослабления рубля", - пояснил он свой оптимизм.

При этом при сохранении цен на нефть на текущем уровне МЭР ожидает ослабления рубля до уровня около 62 рублей за доллар.

Доходы населения прописали рост

Орешкин подчеркнул, что как в базовом, так и в целевом сценариях Минэкономразвития ожидает роста реальных располагаемых доходов населения, который позволит переломить негативный тренд на рост бедности, наблюдаемый в последние годы.

Так, по словам министра, доля населения в России, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снизится в 2017 году до 12,9% с 13,5% в 2016 году. "А в рамках целевого сценария в 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3%", - сказал министр.

Рост реальных доходов населения в 2017 году может достигнуть 1%, что создаст основу для восстановления потребительского спроса. "Это произойдет из-за роста заработных плат в реальном выражении, во-вторых, поддержку доходам окажет динамика социальных трансфертов", - пояснил Орешкин.

Он добавил, что важную роль в этом сыграла индексация пенсий, которая на 1% превысит в этом году уровень среднегодовой инфляции. Для сравнения: реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%.

"После роста доходов населения, а также оживления потребительского кредитования, ожидается рост оборота розничной торговли примерно на 2%", - сказал министр.

Инвестиционный спрос в РФ в 2017 году будет восстанавливаться за счет того, что действие основного фактора, сдерживающего инвестиционную активность - неопределенности макроэкономической ситуации, - существенно ослабевает. По словам Орешкина, в этом году прогнозируется рост инвестиций в основной капитал на 2%, при этом инвестиции частного сектора будут обеспечены в первую очередь собственными средствами.

Новая фаза экономики

Глава Минэкономразвития напомнил, что рецессия в РФ кончилась в середине прошлого года, и экономика вошла в новую фазу роста.

"В текущем году мы ожидаем восстановительный рост экономики на уровне 2%. В отличие от 2016 года, когда рост был только в торговых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, сейчас оживление экономических активностей будет носить более широкий характер", - сказал он.

В дальнейшем в базовом сценарии темпы роста не превысят 1,5% в год, это является следствием наличия в экономике РФ структурных ограничений.

При этом, в целевом варианте Минэкономразвития прогнозирует рост экономики к 2020 году выше 3%.

"В целевом (позитивном) варианте мы ожидаем более позитивную динамику численности занятых в экономике, более активный рост инвестиционной активности и рост совокупной факторной производительности. В результате в рамках целевого сценария мы ожидаем ускорения темпов экономического роста выше 3% к 2020 году", - сказал министр.