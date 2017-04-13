Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля

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ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 году составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который оптимистично прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 году.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, представляя прогноз, пояснил, что консервативный вариант отличается стрессовыми внешними условиями, базовый вариант используется для бюджетных целей, а целевой - более позитивный. Изначально Минэкономразвития неделю назад озвучило только два сценария: базовый и целевой. При этом обновленный базовый был значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 год заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются расхождения между ними, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу в 2020 году рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.
"Различия между базовым и целевым сценариями связаны с динамикой факторов экономического роста, зависящих, в том числе, от успешности мер структурно-экономической политики, которая планируется к реализации в текущих и последующих годах", - сказал министр.
Министр не озвучил параметры консервативного сценария, но пояснил, что он отличается стрессовыми внешними условиями и исходит из цены на нефть в $40 за баррель. При этом он подчеркнул, что одним из рисков для экономического роста в текущем году МЭР считает произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля.
"Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже к середине года, а темпы инфляции при таком развитии событий опустятся к концу года ниже 3%. Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года", - предостерег он. При этом Орешкин добавил, что такие предположения не являются базовым сценарием.
Глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля в 2017 г. в базовом сценарии снизится до 68 рублей за доллар при снижении цен на нефть до $40 за баррель.
"Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля. В свою очередь при сценарии сохранения крепкого рубля это будет означать быстрое снижение инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором ослабления рубля", - пояснил он свой оптимизм.
При этом при сохранении цен на нефть на текущем уровне МЭР ожидает ослабления рубля до уровня около 62 рублей за доллар.
Орешкин подчеркнул, что как в базовом, так и в целевом сценариях Минэкономразвития ожидает роста реальных располагаемых доходов населения, который позволит переломить негативный тренд на рост бедности, наблюдаемый в последние годы.
Так, по словам министра, доля населения в России, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снизится в 2017 году до 12,9% с 13,5% в 2016 году. "А в рамках целевого сценария в 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3%", - сказал министр.
Рост реальных доходов населения в 2017 году может достигнуть 1%, что создаст основу для восстановления потребительского спроса. "Это произойдет из-за роста заработных плат в реальном выражении, во-вторых, поддержку доходам окажет динамика социальных трансфертов", - пояснил Орешкин.
Он добавил, что важную роль в этом сыграла индексация пенсий, которая на 1% превысит в этом году уровень среднегодовой инфляции. Для сравнения: реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%.
"После роста доходов населения, а также оживления потребительского кредитования, ожидается рост оборота розничной торговли примерно на 2%", - сказал министр.
Инвестиционный спрос в РФ в 2017 году будет восстанавливаться за счет того, что действие основного фактора, сдерживающего инвестиционную активность - неопределенности макроэкономической ситуации, - существенно ослабевает. По словам Орешкина, в этом году прогнозируется рост инвестиций в основной капитал на 2%, при этом инвестиции частного сектора будут обеспечены в первую очередь собственными средствами.
Глава Минэкономразвития напомнил, что рецессия в РФ кончилась в середине прошлого года, и экономика вошла в новую фазу роста.
"В текущем году мы ожидаем восстановительный рост экономики на уровне 2%. В отличие от 2016 года, когда рост был только в торговых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, сейчас оживление экономических активностей будет носить более широкий характер", - сказал он.
В дальнейшем в базовом сценарии темпы роста не превысят 1,5% в год, это является следствием наличия в экономике РФ структурных ограничений.
При этом, в целевом варианте Минэкономразвития прогнозирует рост экономики к 2020 году выше 3%.
"В целевом (позитивном) варианте мы ожидаем более позитивную динамику численности занятых в экономике, более активный рост инвестиционной активности и рост совокупной факторной производительности. В результате в рамках целевого сценария мы ожидаем ускорения темпов экономического роста выше 3% к 2020 году", - сказал министр.