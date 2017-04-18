Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Торговый кризис с Турцией принес ущерб в сфере экспорта российского зерна и масла на сумму $1,3-1,5 млрд. В то же время, он позволил освободить нишу в $0,5 млрд для российских огурцов и томатов, считают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

"Эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью $0,5 млрд, но создала проблемы для российского экспорта зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на корм в Турцию в размере $1,3-1,5 млрд", - отмечается в мониторинге РАНХиГС.

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Теперь пошлина действует на импорт сельхозпродукции из России в Турцию. По данным Минсельхоза России, которые он получил от экспортеров, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла - в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за т (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за т).

Такие меры Турция предприняла из-за того, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).

Кому кризис стоит дороже

Эксперты РАНХиГС подчеркивают, что Россия не единственный крупный экспортер, географически близкий Турции, поэтому страна сможет заменить российское зерно продукцией из других стран. "Очевидно, что она без особого труда заменит поставщиков: Украина производит меньше зерна и растительного масла, чем Россия, но в пересчете на душу населения - в 2-2,7 раза больше", - говорится в мониторинге.

При этом возникший излишек продукции в России необходимо экспортировать. Эксперты РАНХиГС опасаются, что при переориентации поставок экспортером придется предоставлять дисконт за свой счет, так как на внешнем рынке нет дефицита продовольствия, но есть недостаток платежеспособных покупателей.

"Если за счет экспортеров или сельхозпроизводителей, то это не дисконт, а убыток. Если станет платить государство, то встает вопрос рациональности такой платы для страны", - подчеркивают в РАНХиГС.

В то же время, нет уверенности в том, что российские производители овощей смогут занять освободившуюся нишу, говорится в мониторинге. Дело в том, что цена на российские томаты и огурцы выше, чем предлагала Турция.

"Пострадали российские потребители, которые лишились возможности покупать дешевые турецкие помидоры", - поясняют эксперты.

Авторы мониторинга пришли к выводу, что "турецкий запрет как ответный шаг выглядит для России более болезненным, чем запрет турецких продуктов Россией для Турции".