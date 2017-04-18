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Туроператоры зафиксировали рост стоимости проживания в отелях в Сочи

Экономика и бизнес
18 апреля, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Увеличение стоимости в пределах 15% объяснили, в частности, переходом на систему "все включено"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Туроператоры заявили о повышении стоимости проживания в отелях в Сочи в пределах 15% на предстоящий летний сезон. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, представители туроператоров "Мультитур" и "НТК Турист" отметили, что в большинстве случаев данное явление объясняется изменением концепции и статуса отелей, например, переходом на систему "все включено".

Представители Национального туроператора АЛЕАН при этом отмечают, что повышение цен меньше всего отразилось на отелях класса люкс - рост цен здесь составил около 5%. Наибольший рост, по данным компании, пришелся на трехзвездочные отели - около 15% и мини-отели - 15-20%.

Туроператоры TUI Россия и Coral Travel оценивают подорожание отелей в среднем на 10-15%.

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