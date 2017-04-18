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Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Экономика и бизнес
18 апреля, 12:09 UTC+3
Ведомство оценивало мобильные приложения на основе сотни параметров, включая функциональность, корректность работы, производительность, удобство использования и другие
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© ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская система качества (Роскачество) опубликовала результаты исследования мобильных приложений для Android в категории "работа". Как говорится в сообщении Роскачества, в тройку лучших вошли "Авито", "Яндекс.Работа" и SuperJob.

Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), доля Android на российском рынке смартфонов в апреле 2017 года достигла 78%, а по оценкам Telecom Daily, в России более 80% всех устройств работает на Android. Эксперты Роскачества оценивали сервисы на основании сотни показателей. Тестирование велось по десяти направлениям, включая функциональность, корректность работы, производительность, удобство использования, надежность, скорость обработки и хранение данных.

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Опубликованный рейтинг состоит из 27 приложений для устройств на самой распространенной в России операционной системе Android. "Исходя из общей оценки, которая формировалась из совокупности баллов, наивысшие результаты показали "Объявления Avito", "Яндекс.Работа", "Работа, вакансии на Superjob", Freelancer - Hire & Find Jobs, Job Search, Salaries & Reviews, HeadHunter и Объявления FarPost.

Приложение популярного сервиса поиска работы HeadHunter заняло шестое место.

По результатам тестов, в числе лидеров по безопасности (сохранность личных данных пользователя - прим.ред.) оказались "Объявления Avito" и "Работа в России". Небезопасных приложений выявлено не было.

Роскачество отмечает, что приложения зарубежных разработчиков ("Indeed Работа", "Предложения о работе" от Trovit, "Работа и вакансии - Jobrapido" и др.) хранят пользовательские данные вне территории России.

"Трудности с переносом своих серверов в нашу страну уже стали причиной ухода с российского рынка таких сервисов, как, например, LinkedIn Job Search и "Поиск работы на Monster", первый из которых заблокирован и не запускается на территории России, а второй с недавних пор ищет предложения только иностранных работодателей", - говорится в сообщении ведомства.

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По параметру функциональность практически все приложения полностью отвечали заявленным функциям. В категории скорость и производительность лучшими приложениями оказались "Работа.ру - Поиск работы", "Объявления - Из рук в руки", а также англоязычные приложения Totaljobs Job Search и JOB TODAY - jobs in 24hrs.

Наименьшую оценку среди протестированных программ получило "Работа и вакансии - Jobrapido" из-за очень долгого времени запуска и более большого по сравнению с конкурентами объема памяти, занимаемого приложением.

Также эксперты оценивали простоту интерфейса, расположение и степень навязчивости рекламы, соответствие приложения рекомендациям платформы по дизайну и еще 20 показателей данного блока. В результате самыми удобными были признаны русскоязычные "Работа, вакансии на Superjob" и "Предложения о работе" от Trovit, а также англоязычные Reed.co.uk Job Search и Job Search, Salaries & Reviews.

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