Законопроект о переходе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" принят во втором чтении

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир". Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в конце декабря прошлого года.

Ранее Аксаков уточнил, что третье чтение документа состоится в Думе 21 апреля.

Поэтапный переход на "Мир"

Первоначальная версия законопроекта предусматривала переход всех бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года. Таким образом, с этой даты банки должны были проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Однако одномоментный переход всех категорий граждан был подвергнут критике, а заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, в свою очередь, назвала поэтапный переход "рациональным и правильным". Она подчеркивала, что процесс перехода нужно сделать достаточно гибким и вместе с тем достаточно быстрым, но без ущерба для граждан.

В этой связи депутаты подготовили и одобрили поправку к законопроекту, предусматривающую поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы. Так, последними на карты "Мир" перейдут пенсионеры - не позднее 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт "Мир" для пенсионеров будут бесплатными.

Для остальных работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему завершится до 1 июля 2018 года. При этом дата начала перевода на карты "Мир" для всех категорий граждан будет одна - с 1 июля 2017 года.

Кого "Мир" не коснется

Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Помимо этого, требования законопроекта распространятся только на предпринимателей, чья выручка превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.

Требования к банкам и НСПК

Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы. То есть с этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир".

Также документ документа устанавливает, что доля ЦБ РФ в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не может быть ниже 50% плюс одна акция, при этом доля любого другого участника акционерного общества не сможет превышать 5%.