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ЕР откроет горячие линии по контролю за микрофинансовыми организациями

Экономика и бизнес
19 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам координатора проекта, вся поступающая информация будет проанализирована и в случае необходимости передана правоохранительным органам
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Народный контроль" откроет в регионах РФ горячие линии для выявления неправомерных действий микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Партпроект "Народный контроль" запускает в регионах горячие линии, на которые любой желающий может обратиться с информацией о неправомерных действиях со стороны микрокредитных организаций", - проинформировали в пресс-службе.

По словам координатора партпроекта, члена комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анны Кувычко, поступающие на горячие линии сигналы о недобросовестных действиях микрофинансовых организаций "послужат основанием для запуска мониторинга их деятельности в каждом отдельном регионе". "Вся поступающая информация будет проанализирована местными координаторами партпроекта "Народный контроль" и передана правоохранительным органам для последующего разбирательства", - цитирует парламентария партийная пресс-служба.

"Мы понимаем, что этот рынок по-прежнему активно растет, а интернет-пространство, к сожалению, пополняется историями людей, взявших микрокредит, но не оценивших свои возможности, в результате за полгода 10 тыс. рублей превращаются в 100 тыс., что недопустимо", - подчеркнула депутат. Она не исключила возможность в будущем внесения изменений в действующее законодательство, касающееся сферы микрокредитования, однако пояснила, что прежде всего нужно изучить ситуацию на местах.

Ранее, выступая на заседании президиума Госсовета, президент РФ Владимир Путин указал на необходимость решения проблемы микрозаймов, заводящих граждан в "долговую спираль". По его мнению, "чрезмерные аппетиты" сегодняшних микрофинансовых организаций значительно хуже, чем у старухи-процентщицы в романе Федора Достоевского "Преступление и наказание".

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