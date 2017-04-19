НСПК договорилась о начале работ по организации приема карт "Мир" в Таиланде

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с тайским банком Kasikornbank и процессинговыми системами ITMX и PCC начнут работы по организации приема карт "Мир" в Таиланде. Об этом говорится в пресс-релизе НСПК по итогам встречи руководителей финансовых организаций.
Участники встречи "договорились о необходимости проведения совместной работы по проработке организационно - правовых, технических, коммерческих и иных вопросов, связанных с организацией приема карт "Мир" в Королевстве Таиланд", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнул генеральный директор НСПК Владимир Комлев, одним из приоритетных направлений работы НСПК на 2017-2020 гг. является международное развитие и прямой прием карт "Мир" в других странах, особенно тех, которые пользуются большой популярностью у российских туристов. Он также добавил, что в 2016 году Таиланд посетило более миллиона граждан России.
Ранее коммерческий директор национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Радченков сообщал, что всего в 2017 году планируется выпустить более 20 млн карт "Мир".
Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.
В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ.