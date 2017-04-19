Объем финансирования проектов по импортозамещению превысил 374 млрд руб.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем финансирования проектов в сфере импортозамещения в 2016 году достиг 374,4 млрд рублей, говорится в материалах к ежегодному отчету правительства в Государственной думе.

"Всего на реализацию проектов в области импортозамещения по состоянию на конец 2016 года направлены средства в объеме 374,4 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - 71,4 млрд рублей", - отмечается в материалах.

В дополнение к ранее реализуемым планам в 2016 году были разработаны и утверждены два новых плана мероприятий по импортозамещению: в промышленности стройматериалов и строительных конструкций, а также в индустрии детских товаров. В целом на сегодня сформированы 22 плана импортозамещения, в рамках которых утверждены 1423 технологических направления, в соответствии с которыми реализуется 1658 инвестиционных проектов.

Ключевым инструментом господдержки таких проектов являются субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. На реализацию данной меры поддержки в 2017 году в федеральном бюджете заложено 3,1 млрд рублей, а в рамках трехлетнего бюджета 2017-2019 годов - 12,8 млрд рублей.