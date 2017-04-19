Медведев назвал основные принципы формирования бюджета

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал три основных правила при формировании бюджета.
"При формировании бюджета мы считает, что нужно исходить из трех принципиальных установок. Деньги должны идти, во-первых, во вложения в человека. Во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов. И, в-третьих, на обеспечение национальной безопасности", - заявил глава кабинета министров, выступая с отчетом в Госдуме.
По словам председателя правительства, работа над бюджетом будет вестись "с учетом проектного подхода в государственных программах, который позволяет концентрировать ресурсы на ключевых направлениях". Он уверен, что такой подход "открывает широкие возможности для развития и социальной сферы, и экономики в целом".
Медведев также упомянул 10 приоритетных направлений - здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, развитие моногородов, экология, по каждому из которых разработаны проекты. "Считаю, что проектный подход - это отличная возможность внедрять на уровне государства самые современные управленческие технологии", - отметил премьер.