Медведев назвал уровень достигнутой продовольственной безопасности беспрецедентным

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал уверенность в том, что достигнутый на сегодня уровень продовольственной безопасности беспрецедентен за всю историю страны.
"Давайте не будем лукавить: те урожаи, которые мы собираем, существеннейшим образом отличаются от того, что было в советские времена, равно как и решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности", - сказал он, отвечая на вопросы думских фракций в ходе ежегодного отчета правительства. "Мы достигли таких уровней обеспечения продовольственной безопасности, которые заложены в Доктрине (продовольственной безопасности РФ), и которые никогда в предыдущие годы - ни в постсоветский, ни в советский период - мы не достигали", - отметил премьер. "Мы, по сути, кормим себя сами. Это выдающийся результат", - сказал он.
Он добавил, что такой результат является результатом работы по программе развития села за последние 10-12 лет.
Отвечая на предложение от КПРФ поддержать ассигнованиями сельскохозяйственную отрасль, выделив дополнительно в 2017 году 100 млрд рублей на краткосрочные кредиты и инвестиционные проекты сельхозпроизводителям, Медведев отметил, что правительство не отказывается от рассмотрения такого вопроса. "Речь может пойти и о краткосрочных кредитах…и об инвестиционных кредитах. Такого рода обращения со стороны Минсельхоза в правительство есть. Они будут самым внимательным образом рассмотрены. Но если вы ставите этот вопрос - я в данном случае уже обращаюсь к коллегам из коммунистической партии - тогда, если вы считаете целесообразным поддерживать сельское хозяйство, я просил бы вас поддержать и законопроект о бюджете, потому что именно там будут заложены эти ассигнования», - ответил премьер.
Говоря о проблеме необрабатываемых земель, премьер-министр отметил, что задача правительства заключается в том, чтобы привлекать такие земли в оборот. "Для этого был принят новый закон, касающийся оборота земель сельхозназначения, и ответственности тех, кто держит такую землю. В том смысле задача всех властей - доводить этот закон до исполнения , вовлекать неиспользуемые пахотные земли в сельхозоборот", - заключил он.