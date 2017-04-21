Глазьев считает необходимым перейти к прогрессивной шкале налогообложения

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Переход к прогрессивной шкале налогообложения является необходимым условием нормального развития российской экономики, считает советник президента РФ Сергей Глазьев. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Практически все экономисты сходятся в том, что прогрессивная шкала - это необходимое условие для нормального развития экономики, потому что, во-первых, это снижение социального неравенства. Это приведение нашей системы регулирования в соответствие с нашими нравственными ценностями, где ключевую роль играет ценность социальной справедливости. Кроме того, это способ получения дополнительных доходов для бюджета", - сказал Глазьев.
Он подчеркнул, что отказ от прогрессивной шкалы был экзотической мерой, которая казалась удобной с точки зрения фискальных интересов, но доходов в бюджет не прибавила. Плоская шкала подоходного налога, подразумевающая, что налогоплательщик платит 13% независимо от уровня доходов, действует в России с 2001 года.
"Тот рост доходов, который мы сначала наблюдали, был связан с тем, что обложили единым налогом военнослужащих, которые раньше налогов вообще не платили. Надо переходить к более сложной прогрессивной шкале", - считает Глазьев.