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Советник президента Глазьев выступил за введение валютного контроля в РФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:44 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Сергей Глазьев отметил, что во время кризисов 2008 и 2012 года "в российскую банковскую систему вливали триллионы рублей, их просто печатали"
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Советник президента России Сергей Глазьев уверен, что в стране необходимо ввести валютный контроль, иначе экономика не получит длинных денег и не выйдет на устойчивый рост. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Без этого не будет длинных денег, не будет инвестиций. Посмотрите, как успешно развивается Китай, Вьетнам, Индокитай, Индия. Экономики, которые растут темпами в 6-7% в год на протяжении 20 лет, - все сохраняют валютный контроль. Потому что без него вы не можете управлять финансовыми потоками, канализировать приток длинных денег в развитие экономики", - пояснил Глазьев.

Он отметил, что во время кризисов 2008 и 2012 года "в российскую банковскую систему вливали триллионы рублей, их просто печатали".

"И куда их банки дели? Три четверти денег они отправили на покупку валюты, то есть сыграли против валюты собственной страны. А если бы был валютный контроль, деньги бы пошли в развитие реального сектора, чего и добивался президент, когда говорил, что "мы спасаем банки, чтобы банки помогли реальному сектору". Поэтому без отсечения спекулятивных инвестиций от прямых мы никогда не выйдем ни на устойчивый рост, ни на модернизацию", - подчеркнул советник президента.

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