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Глава минфина США не комментирует вопрос частичного снятия санкций с РФ для ExxonMobil

Экономика и бизнес
21 апреля, 19:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Компания ранее обратилась в минфин с просьбой вывести из-под действия антироссийских санкций некоторые совместные проекты с "Роснефтью" в Черном море, сообщила газета The Wall Street Journal
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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе брифинга в Белом доме не стал комментировать просьбу корпорации ExxonMobil вывести из-под действия антироссийских санкций ряд ее совместных проектов с "Роснефтью".

"Я не могу сейчас это комментировать, у меня нет конкретных комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

The Wall Street Journal в среду сообщила, что ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой вывести из-под действия санкций, введенных против России, ряд совместных проектов с "Роснефтью" в Черном море. Американская компания направляла такие запросы дважды - в 2015 году и в марте этого года. В конце прошлого года кандидатом на пост госсекретаря США был выдвинут Рекс Тиллерсон, который возглавлял ExxonMobil с 2006 года, в феврале этого года он был утвержден на этом посту.

Ранее ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула девять из 10 совместных с "Роснефтью" проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Согласно финансовому отчету ExxonMobil, компания оценивает потери от санкций в сумму до $1 млрд. Под санкции попало и сотрудничество компании с "Роснефтью" по проведению геологоразведочных работ в Карском море, где в 2014 году было открыто новое месторождение "Победа" с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа.

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Мнучин, Стивен
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