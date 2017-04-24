Роспотребнадзор в 2016 году изъял из оборота 124 тонны запрещенной продукции

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в 2016 году изъял из оборота 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В 2016 году Роспотребнадзор снял с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонн). За истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 тонн запрещенной продукции", - говорится в сообщении.
Всего Роспотребнадзор проверил более 111 тысяч объектов розничной торговли, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений. При этом отмечается, что основную часть выявленной продукции за период с 8 августа 2014 г. по 10 апреля 2017 г. составили фрукты - 149 тонны, овощи - 26,5 тонн, молоко и молочная продукция - 4 тонны, мясо и мясная продукция - 2 тонны. "Нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей установлены на 68,5 тысячах объектов (61,5%)", - отметили в ведомстве.
Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - государств, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.
Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 года, при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года до 31 декабря 2017 года.