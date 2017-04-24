Сторчак: РФ хочет перевести вопрос отношений с ЕБРР в юридическую плоскость

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия планирует поставить на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов, сообщил в интервью ТАСС глава делегации РФ, замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Россия едет туда (на совет управляющих ЕБРР - прим. ред.) с тем, чтобы убедить членов совета управляющих в том, что решение, принятое на более низком уровне совета директоров, касательно операций банка в РФ, не стыкуется с несколькими статьями соглашения об учреждении ЕБРР. Мы считаем, что сразу пять позиций были нарушены", - сказал он.

Заседание совета управляющих банка пройдет в мае на Кипре. Делегацию РФ возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам Сторчака, российская делегация встретилась на полях Весенней встречи МВФ в Вашингтоне с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в преддверии заседания совета управляющих банка и представила свою позицию по вопросу отказа от финансирования российских проектов. "Исходить из того, что запреты деятельности банка в РФ способны изменить вектор политики России - наивная постановка вопроса. Фактом является то, что структура активов ЕБРР, их доходность и надежность ухудшились", - заявил замминистра финансов РФ.

По его словам, институт переживает не самые лучшие времена, и российский вопрос сыграл в этом большую роль.

Россия и ЕБРР

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. До последнего времени на РФ приходилась примерно треть всего объема операций банка. Всего за 1992-2014 годы в России было профинансировано около 800 проектов на сумму свыше €24 млрд.

В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых российских проектов.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕБРР, Россия обратилась в организацию с просьбой вынести на обсуждение запрет на кредитование российских проектов.

Также стало известно, что Минфин планирует направить в ЕБРР материалы по возобновлению финансирования проектов. Однако, по словам источника ТАСС, близкого к ЕБРР, организация вряд ли пойдет навстречу требованию России. Не исключен и самый пессимистичный сценарий, при котором банк может полностью прекратить работу с российскими проектами.