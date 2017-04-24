Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Возможные налоговые изменения, которые должны будут вступить в силу с 2019 года, как ожидается, не увеличат общую нагрузку на бизнес. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

"Как мы докладывали президенту (РФ Владимиру Путину), налоговые решения - если будут новые - должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше чем та, которую сегодня компании несут", - сказал Шувалов, пояснив, что, возможно, будет принят дополнительный маневр "для продуктов и услуг".

Вице-премьер заявил также, что правительство РФ может отказаться от корректировки налогового законодательства с 2019 года.

"Когда был представлен налоговый маневр 22/22, мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей - "не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое будет достижение, если вы оставите все как есть". И, кстати, один из вариантов, если действительно мы в результате дискуссии поймем, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас, - может это будет одним из выходов, но дискуссия впереди", - сказал он.

Шувалов также отметил, что ему понравилось, как Минэкономразвития и Минфин представили в СМИ налоговый маневр 22/22 и как было организовано взаимодействие с прессой.

"Мне понравилось, кстати, как это было сделано, Максим Станиславович, - сказал первый вице-премьер, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. - Это было сделано не путем слива (информации в отдельные СМИ), а путем представления информации. Я должен сказать, что вижу работу министерства. Министерство может работать с информацией не путем традиционного представления через контакты в изданиях или через доверенных журналистов, а открыто представляя информацию, ее продвигая и защищая".