Решение о руководстве "Почты России" примут в мае

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов считает, что решение о том, кто возглавит предприятие, будет приниматься в мае. Об этом Дмитрий Страшнов сообщил журналистам.

"Действительно, мой контракт заканчивается в конце июня. Я думаю, в мае будет приниматься решение", - сказал он.

Страшнов не стал комментировать вопрос о том, останется ли он на этом посту, или будет назначен новый кандидат. Он отметил, что возможное продление его контракта - это обоюдное решение сторон (с правительством - прим. ред.).

"Я уверен, в любом случае решения будут позитивные для развития нашей организации. А какие они будут, мы об этом узнаем чуть позже, даже я об этом не знаю, не хочу загадывать", - сказал Страшнов.

Дмитрий Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года. До этого, с июля 2009 года, он занимал пост президента и генерального директора сотового оператора "Tele2 Россия".

В конце 2016 года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Ведомство направило материалы проверки в Следственный комитет, но решение по результатам доследственной проверки не принято до сих пор.

В феврале 2017 года, по информации газеты "Коммерсантъ", прокуратура попросила Следственный комитет возбудить еще одно уголовное дело в отношении главы "Почты России" в связи с решением выплатить своим заместителям премии в размере 270 млн рублей по итогам работы в 2014 и 2015 годах.

Вместе с тем, как ранее заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, правительство не рассматривает досрочное прекращение контракта Страшнова. Сейчас ведется активное обсуждение среднесрочных планов развития и законодательства о почтовой связи, по итогам которого будет принято решение, в том числе и по структуре управления компанией, отмечал вице-премьер. Он не исключил как продления контракта Страшнову, так и его замены.

Что касается претензий правоохранительных органов к руководству "Почты России", Дворкович подчеркивал, что по имеющейся у него информации реальных нарушений не было и менеджмент действовал в соответствии с ведомственными актами Минкомсвязи.