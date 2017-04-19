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Минкомсвязь предоставила все документы в рамках дела против главы департамента ведомства

Происшествия
19 апреля, 16:24 дата обновления: 19 апреля, 16:28 UTC+3
Николай Никифоров также сказал, что негативно относится к уголовному делу, но отметил, что "у правоохранительных органов все основания есть"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь предоставила следствию все документы в рамках дела против главы департамента организационного развития ведомства Ирины Лаптевой, которое возбуждено в связи с начислением повышенного вознаграждения главе "Почты России" Дмитрию Страшнову по итогам 2014 года. Об этом сообщил глава министерства Николай Никифоров.

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"Конечно, многочисленные, все распоряжения есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, предоставляло ли ведомство документы следствию по делу.

Говоря о своем отношении к уголовному делу, министр отметил: "Негативно отношусь, но комментировать не буду. У правоохранительных органов все основания есть".

В конце 2016 года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Ведомство направило материалы проверки в Следственный комитет, но решение по результатам доследственной проверки не принято до сих пор. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой за начисление повышенного оклада и премий главе "Почты России" по статье "Превышение должностных полномочий".

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года. До этого, с июля 2009 года, он занимал пост президента и генерального директора сотового оператора Tele2 Россия. Контракт действующего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истекает 1 июля 2017 года.

Никифоров ранее заявлял, что высоко оценивает результаты работы менеджмента "Почты России" в период с 2013 по 2016 гг. При этом обсуждения продления контракта гендиректора предприятия он называл преждевременными. Министр подчеркивал, что кадровые перестановки в "Почте России" находятся в ведении правительства.

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Ситуация вокруг главы "Почты России"
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