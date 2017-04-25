Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:54 UTC+3 /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Запрет ввели для проверки градостроительным советом выданных разрешений
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК ЛЕНИНО (Республика Крым), 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Введенный в Крыму мораторий на капитальное строительство будет снят в течение месяца.

Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Месяц - это максимальное время, которое будет действовать это распоряжение, - сказал он. - Думаю, что в течение месяца мы эту всю работу (проверку выданных разрешений на строительство - прим. ТАСС) закончим... А то и в течение двух недель - я ставлю такую задачу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму введен запрет до 1 января 2018 года на капитальное строительство и реконструкцию объектов на территории ряда районов республики для проверки градостроительным советом выданных разрешений. Распоряжение затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, запрет не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.

По словам Аксенова, распоряжение коснется в первую очередь строящихся объектов на территории Ялты и Алушты, "где самая дорогая земля и где больше всего нарушений с точки зрения незаконной застройки". Глава Крыма указал, что только в Ялте сейчас строится 350 объектов. "Буквально за два дня мы их все разберем на составляющие, и те объекты, которые не нарушают закон, сразу смогут продолжить стройку. Но будут и те объекты, которые не будут достроены ни при каких условиях", - подчеркнул Аксенов.

В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, а также о сносе самостроев в стометровой прибрежной зоне. Массовый снос незаконных построек власти Крыма планируют начать в этом году с Алушты, где также пройдет масштабная реконструкция набережной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
5
В Саратовской области подростка покусал лев
6
В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров
7
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама