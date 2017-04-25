Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца

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ПОСЕЛОК ЛЕНИНО (Республика Крым), 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Введенный в Крыму мораторий на капитальное строительство будет снят в течение месяца.
Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"Месяц - это максимальное время, которое будет действовать это распоряжение, - сказал он. - Думаю, что в течение месяца мы эту всю работу (проверку выданных разрешений на строительство - прим. ТАСС) закончим... А то и в течение двух недель - я ставлю такую задачу", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Крыму введен запрет до 1 января 2018 года на капитальное строительство и реконструкцию объектов на территории ряда районов республики для проверки градостроительным советом выданных разрешений. Распоряжение затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, запрет не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.
По словам Аксенова, распоряжение коснется в первую очередь строящихся объектов на территории Ялты и Алушты, "где самая дорогая земля и где больше всего нарушений с точки зрения незаконной застройки". Глава Крыма указал, что только в Ялте сейчас строится 350 объектов. "Буквально за два дня мы их все разберем на составляющие, и те объекты, которые не нарушают закон, сразу смогут продолжить стройку. Но будут и те объекты, которые не будут достроены ни при каких условиях", - подчеркнул Аксенов.
В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, а также о сносе самостроев в стометровой прибрежной зоне. Массовый снос незаконных построек власти Крыма планируют начать в этом году с Алушты, где также пройдет масштабная реконструкция набережной.