Минэкономразвития намерено включить научные организации в механизм ГЧП

Миронов призвал детей войны потребовать компенсацию от Германии за потерянное детствоПолитика 25 апреля, 18:46
Рекордное количество женщин входит в состав комиссий МОКСпорт 25 апреля, 18:22
Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату РоссииСпорт 25 апреля, 18:19
Кузнецова просит проверить детдома в Петербурге после случаев насилия над сиротамиОбщество 25 апреля, 18:08
Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 годуКосмос 25 апреля, 18:04
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолитаОбщество 25 апреля, 18:04
Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июняМеждународная панорама 25 апреля, 17:47
Минтранс опроверг полный запрет на движение судов в городах-участниках Кубка конфедерацийОбщество 25 апреля, 17:27
Эксперт: более 50% школьников ежедневно едят конфеты и сосискиОбщество 25 апреля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Научные организации могут быть включены в механизм государственно-частного партнерства, данный вопрос уже прорабатывается. Об этом заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Ярославской области министр экономического развития Максим Орешкин.
"Где-то месяц назад мы коллегию по ГЧП проводили, вопрос там рассматривали. Сейчас работаем над конкретным предложением, чтобы включить (научные организации в механизм ГЧП - прим. ТАСС)", - сказал Орешкин.
Путин поддержал предложение Минэкономразвития. "Правильно абсолютно", - подтвердил Путин.
Он поинтересовался, были ли кем-то высказаны возражения. Орешкин, в свою очередь, заверил в их отсутствии.
Ранее стало известно о том, что при министерстве культуры РФ была создана группа по проектам на основе ГЧП.