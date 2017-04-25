Минэкономразвития намерено включить научные организации в механизм ГЧП

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Научные организации могут быть включены в механизм государственно-частного партнерства, данный вопрос уже прорабатывается. Об этом заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Ярославской области министр экономического развития Максим Орешкин.

"Где-то месяц назад мы коллегию по ГЧП проводили, вопрос там рассматривали. Сейчас работаем над конкретным предложением, чтобы включить (научные организации в механизм ГЧП - прим. ТАСС)", - сказал Орешкин.

Путин поддержал предложение Минэкономразвития. "Правильно абсолютно", - подтвердил Путин.

Он поинтересовался, были ли кем-то высказаны возражения. Орешкин, в свою очередь, заверил в их отсутствии.

Ранее стало известно о том, что при министерстве культуры РФ была создана группа по проектам на основе ГЧП.