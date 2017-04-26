Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валюты

Банк России может возобновить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для пополнения международных резервов из-за серьезного укрепления рубля или снизит ключевую ставку. Последнее событие может произойти уже 28 апреля.



Накануне Владимир Путин в Рыбинске провел встречу с представителями деловых кругов Ярославской области, во время которой заверил представителей бизнеса, что власти РФ понимают опасения экспортеров относительно чрезмерного укрепления рубля, поэтому практически в ежедневном режиме обсуждают ситуацию и ищут варианты рыночных мер влияния. В то же время Путин подчеркнул, что власти не намерены отказываться от политики плавающего курса национальной валюты.

"Набор инструментов по влиянию на курс очень ограничен и находится в распоряжении ЦБ, а не правительства, Минфина в частности. Они уже что возможно, сделали. Минфин максимально использовал ситуацию с дополнительными нефтегазовыми доходами относительно плана и осуществляет программу покупок. Ничего более масштабного придумать невозможно, потому что все остальное находится в ведении ЦБ. И он может оказать влияние на курс, быстрее снижая процентную ключевую ставку. Центробанк может оказать влияние на курс прямыми валютными интервенциями, покупая валюту себе в золотовалютные резервы, но все это не инструментарий правительства", - полагает руководитель операций на валютном и денежном рынке "Металлинвестбанка" Сергей Романчук.

В феврале Минфин начал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен Центробанк РФ, который перечисляет валюту на счета Федерального казначейства. Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

Инструменты воздействия на крепкий рубль

"На самом деле, есть два инструмента - либо более агрессивное снижение ставки Центральным банком, либо возобновление покупок валюты в резервы тем же Центральным банком. Оба варианта не исключены. На нынешних уровнях мы не исключаем, что Центробанк может, по крайней мере, об этом сказать, что они это могут делать. Они говоря о направлениях денежно- кредитной политики указывали, что у них есть такое понятие, как пополнение резервов. Одна из целей их политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это пополнение валютных резервов. В нынешних условиях, почему бы и не начать это делать", - полагает главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что не исключает возможность пополнения международных резервов при благоприятных условиях. По ее словам, нынешний объем международных резервов РФ является высоким по всем международным меркам, однако Центробанк не отказывается от возможности их пополнения. По состоянию на 1 апреля международные резервы России составили 397,9 млрд долларов.

Кроме того, Набиуллина ранее подчеркивала, что решение о пополнении валютных резервов ЦБ будет принимать при достижении целевого уровня по инфляции. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. Однако исходя из текущей ситуации, эта цель может быть достигнута раньше. Так, по состоянию на 17 апреля 2017 г., инфляция в РФ снизилась до 4,1%, а прогноз Минэкономразвития предполагает, что цель в 4% будет достигнута уже в мае.

Главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин также считает, что в текущих условиях основными инструментами воздействия на курс рубля являются ключевая ставка Банка России и покупки валюты регулятором для пополнения международных резервов. "Я думаю, здесь может быть два инструмента. Первое - это более быстрое снижение ставки. Второе - дополнительные покупки валюты для пополнения резервов в дополнение к покупкам для Минфина. Я думаю, что больше ничего не может быть", - полагает экономист.

Помимо ЦБ на курс рубля могут повлиять сами экспортеры, недовольные слишком высоким курсом национальной валюты, считает Сергей Романчук. По его словам, у правительства есть определенные рычаги воздействия на валютные операции госкомпаний, в которых доля государства позволяет влиять на управленческие решения. "В частности, мы помним, что когда доллар сильно рос, а рубль падал, была просьба от правительства к госкомпаниям увеличить продажи экспортной выручки. Они то же самое могут сделать и сейчас, говоря, что давайте вы купите валюту сейчас, а не потом, если вам нужно погашать долг", - считает эксперт.

Однако такие покупки могут оказать лишь локальное влияние на рынок, а глобально в средне- и долгосрочной перспективе это ситуацию не изменит, полагает Романчук: "Сегодня мы видим, что в отличие от вчерашнего дня, когда заявление Путина практически не оказало влияния на рынок, сегодня доллар к рублю растет. Может быть, это связано с тем, что какие-то госкомпании получили указание более активно покупать валюту"

Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже вырос по состоянию на 19.45 мск до 57,12 руб.

Меньше 50 рублей за доллар - это фантастика

С другой стороны, ряд экспертов полагает, что регулятор не будет спешить с закупкой валюты для пополнения резервов.

"Действительно "рыночные" меры правительства, с нашей точки зрения, исчерпаны, и развернуть рубль может лишь более агрессивное, чем ожидает рынок, снижение ставок Центробанка до конца года (что вряд ли реализуемо) вкупе с ограничением операций валютного РЕПО. Начало покупок валюты ЦБ стоит следующим по счету шагом, но его вряд ли можно будет назвать "рыночным", - считает Дмитрий Полевой из банка ING.

Предпочтительнее в данной ситуации для ЦБ РФ более быстрыми темпами понижать процентную ставку, добавляет Сергей Романчук из "Металлинвестбанка". "По крайней мере, кажется, что с этим связано меньше издержек. Что касается выхода на рынок, то Путин в своем выступлении подтвердил приверженность к плавающему курсу рубля. И Центробанк неоднократно об этом говорил. Это не означает невозможность проведения интервенций, но использоваться они могут, скорее, как крайняя мера, когда рыночная ситуация будет такова, что действительно ЦБ посчитает, что рубль сильно отклонился от тех значений, которые диктуют фундаментальные факторы. Я думаю, что до такой ситуации мы еще не дошли. Есть ощущение, что такая ситуация может сложиться, если рубль еще сильнее укрепится, еще примерно на 10%, то есть примерно до 50-51 рублей за доллар, я думаю, что тогда интервенции могут последовать. До этого же, думаю, что ЦБ будет максимально стараться не выходить напрямую на рынок, а пытаться воздействовать косвенно на него", - поясняет эксперт.

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8%, а за 2016 г. рост рубля к доллару составил 15,2%. При этом, по оценке Романчука, шансы на снижение доллара ниже отметки 50 руб. минимальны при текущих ценах на нефть: "При той конфигурации внешних обстоятельств, которые мы сейчас имеем, думаю, что 50 рублей за доллар мы вряд ли увидим", - считает Романчук.

Ставку снизят 28 апреля

В то же время ЦБ РФ может решиться на более агрессивное снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях с учетом замедления инфляции быстрее прогнозов и крепкого рубля. На заседании ЦБ РФ 28 апреля эксперты ожидают снижения ставки на 25 процентных пунктов (п.п.). до 9,5% годовых. Однако если в ближайшие месяцы инфляционная динамика и курс рубля продолжат благоприятствовать более решительным действиям, то ЦБ РФ уже в июне может перейти к шагу в 50 п.п., полагает главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон.

"После заявления председателя ЦБ о том, что регулятор рассмотрит возможность понижения ставки на 25 п.п. или на 50 п.п., ожидания заметно изменились: если раньше инвесторы допускали, что ставка либо останется прежней, либо будет уменьшена на 25 б.п., то теперь вопрос заключается в том, насколько существенным будет снижение", - пишет стратег в аналитическом обзоре.

В ходе расширенного заседания коллегии Минфина РФ 20 апреля Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может обсудить, какими темпами следует ослаблять свою монетарную политику. В частности, она сообщила, что допускает возможность снижения ключевой ставки - на 0,25 или 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля. При этом она подчеркнула, что регулятор видит возможность дальнейшего снижения ставки во втором квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике. Эти комментарии главы Банка России привели к тому, что даже те эксперты, которые не ожидали снижения ставки 28 апреля, теперь считают, что регулятор пойдет на понижение ключевой ставки на предстоящем заседании.

"Мы ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 25 процентных пунктов 28 апреля", - говорит главный экономист финансовой группы "Брокер Кредит Сервис" (БКС) Владимир Тихомиров. По его словам, при сохранении под контролем внешних и внутренних рисков ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25 процентных пунктов. 16 июня, а к концу года ключевая ставка может опуститься до 8,5%".