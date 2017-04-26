Администрация Трампа хочет снизить налоги и упростить налоговый кодекс

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация президента Дональда Трампа намерена уменьшить налоги для физических лиц, бизнеса и упростить налоговый кодекс.

Об этом заявил директор Национального экономического совета Гэри Кон на брифинге в Белом доме, представляя основные положения новой налоговой реформы.

"Сегодня люди отсылают свои чеки в Вашингтон, не понимая, на что тратятся эти деньги", - сказал он. Основным нововведением станет ликвидация семи ставок налога на доходы физических лиц и замена их лишь тремя - 10%, 25% и 35%. Кон не уточнил при этом, какой именно будет шкала подоходного налога.

Он также отметил, что пока остальные страны только снижали налоговую нагрузку с предпринимателей, в США ставка оставалась на уровне в 35%. "Мы сократим налоги и упростим налоговый кодекс", - продолжил Кон. В частности, сам кодекс будет существенно сокращен, оттуда хотят убрать дублирующие нормы. Планируется введение ряда льгот. К примеру, первые 24 тыс. долларов, заработанные молодыми семьями, налогом облагаться не будут.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что планируемая налоговая реформа станет самой крупной за всю историю Америки. Глава министерства подтвердил, что, в частности, ставка для бизнеса, в том числе малого, будет снижена с 35% до 15%. "Президент говорил о налоге в 15% для предпринимателей на протяжении долгого времени", - указал Мнучин.