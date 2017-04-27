ФАС предписала "Северной верфи" аннулировать запрос цен на строительство новых мощностей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла нарушения при проведении открытого запроса цен по строительству нового судостроительного комплекса на территории судостроительного завода "Северная верфь", что повлекло за собой аннуляцию запроса цен со стороны службы. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В ФАС России поступила жалоба ООО "ТИК" на действия АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Заявитель обжаловал действия компании при проведении открытого запроса цен на проведение первого этапа строительства современного судостроительного комплекса на территории судостроительного завода "Северные верфи". Цена контракта составила 6,3 млрд руб.

В результате рассмотрения жалобы ФАС выявила ряд нарушений.

"При проведении запроса цен оценивать заявки и выбирать победителя можно только на основе предлагаемых участниками цен. Однако строительство судостроительного комплекса - технически сложная и ответственная работа, и если заказчик хочет оценивать заявки участников не только по цене, но еще и по другим критериям, таким как качество или квалификация, то закупку таких работ целесообразно проводить путем конкурса", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС Рачик Петросяна.

"Северная верфь" также не предоставила проектно-сметную документацию. Данное положение не позволяло участникам закупки объективно оценить объем работ и их стоимость, отмечают в ведомстве.

Петербургский судозавод "Северная верфь" в апреле объявил запрос цен на комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Строительство современного судостроительного комплекса на территории предприятия - I этап строительства". Начальная (максимальная) цена договора - 6,3 млрд рублей. ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в прошлом "Путиловская верфь", в советские годы - завод имени А. А. Жданова) входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК). В настоящее время в портфеле заказов предприятия - серии военных кораблей, а также суда различного назначения.