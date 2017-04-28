Минэнерго: запрет на поставки угля на Украину не нанесет ущерба российским производителям

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Запрет на ввоз российского угля на Украину никак не отразится на российских предприятиях, сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

"Абсолютно никакого", - ответил он на вопрос о возможном ущербе для производителей РФ при введении запрета.

Он добавил, что российские производители в основном ввозят на Украину коксующийся уголь, а не энергетический.

"Поставки энергетического угля из России в настоящее время осуществляются в очень ограниченных объемах, что обусловлено возможностями наших добычных компаний. Основная масса угля, которая туда идет традиционно на протяжении многих десятилетий - это коксующиеся угли, которые поступают на металлургические предприятия Украины. Насколько я понимаю, этот проект распоряжения (о запрете поставок - прим. ТАСС) не касается коксующихся углей", - сказал Яновский.

Чиновник также напомнил, что проект распоряжения о запрете пока не был обнародован.

Ранее заместитель министра экономического развития Сергей Назаров сообщил ТАСС, что Россия продолжает поставлять коксующийся уголь на Украину в объеме около 1 млн тонн в месяц. Он уточнил, что речь о поставках угля из ЛНР и ДНР в Россию не идет, этот уголь поставлялся на Украину, а также на экспорт в третьи страны.

Позиция Украины

В апреле Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало в правительство страны документы о запрете импорта угля из России. Как сообщил глава ведомства Игорь Насалик, на данный момент Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США.

В министерстве энергетики и угольной промышленности Украины в марте 2017 года анонсировали подготовку документов на запрет энергетического угля из России. По данным главы ведомства, якобы существует "теневая схема", по которой уголь с неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться на обогатительные фабрики Ростовской области, а затем по более высокой цене предлагаться Украине.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион назвал возможный импорт угля из РФ неприемлемым "с патриотической точки зрения". Он признал, что у Киева есть лишь несколько вариантов закупки угля за рубежом - в США, ЮАР или России, отметив, что "завозить энергетический уголь из США довольно непросто и проблематично". В этой связи вице-премьер уточнял, что оформление одной партии угля из ЮАР занимает до двух месяцев, при этом стоимость антрацитовой группы угля "на мировых хабах" в настоящее время составляет около $100 за тонну при $56 за тонну из Донбасса.