Кудрин: ЦБ мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года, сказал ТАСС бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
Он также назвал снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта рациональным шагом. "Я считаю, что это очень рациональный шаг. Это назревшее решение, 0,5 п. п. - это не много и не мало. Если инфляция устоит и платежный баланс будет более или менее стабильным, если не будет резких колебаний цен на нефть, то эта ставка может до конца года еще понизиться - до 8,5%", - сказал Кудрин.