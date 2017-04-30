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СМИ: министр экономики Японии считает инвестиционный климат в РФ благоприятным

Экономика и бизнес
30 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Хиросигэ Сэко отметил, что большое количество японских корпораций в сфере развития городской среды заинтересованы в инвестировании в Россию

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко считает, что инвестиционные климат в России благоприятен.

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Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается инвестиционного климата в России, то я лично не беспокоюсь. Рейтинг России в деле инвестиционного климата из года в год улучшается. Сейчас Россия на 40-м месте, это говорит о том, что инвестиционный климат все более налаживается и совершенствуется", - сказал он, добавив, что улучшение и стабилизацию инвестиционного климата в России подтверждают и главы японских компаний.

Отдельно министр отметил, что достаточно большое количество японских корпораций в сфере развития городской среды заинтересованы в инвестировании в Россию.

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