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Медведев поручил проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам

Экономика и бизнес
2 мая, 9:19 дата обновления: 2 мая, 9:28 UTC+3

Премьер-министр поручил доложить о результатах работы правительству

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил дополнительно проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом, - говорится в перечне поручений. - О результатах доложить в правительство Российской Федерации".

19 апреля, выступая в Госдуме, Медведев заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию. "Проблема существует, тему эту мы не закрываем, мы вернемся к обсуждению этого вопроса и в ближайшее время сформулируем позицию о том, каким образом поступать дальше, потому что применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения", - сказал тогда Медведев.

Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.

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