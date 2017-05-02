Сотрудники обанкротившегося Интехбанка получат 95,7 млн руб. компенсаций

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КАЗАНЬ, 2 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало смету затрат на проведение конкурсного производства, открытого в отношении татарстанского Интехбанка, признанного банкротом. Согласно документу, сотрудники кредитной организации получат в общей сложности 97,5 млн руб. компенсаций, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
"В расходы на содержание аппарата включены предусмотренные трудовым законодательством выплаты увольняемым работникам банка (с учетом начислений, компенсаций за неиспользованный отпуск и выходных пособий) в размере 95,7 млн руб.", - говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что в банке работают примерно 450 человек. Министр труда Татарстана Эльмира Зарипова также отмечала, что каких-либо жалоб со стороны сотрудников на нарушения трудового законодательства не поступало.
Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанского Интехбанка. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 года кредитная организация занимала 138 место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. 12 апреля решением Арбитражного суда Татарстана Интехбанк признан банкротом.