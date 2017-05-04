Рост производства оленины на Ямале за пять лет превысил 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Производство мяса северного оленя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за пять лет увеличилось на 61%. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

"За последние пять лет производство мяса северного оленя в сельскохозяйственных организациях Ямала в убойном весе выросло на 61%. Только по итогам забойной кампании зимы 2016-2017 гг. заготовлено на 35% оленины больше, чем в прошлый период. В общей сложности сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2 654 тонны мяса, на убой было сдано 88 тыс. голов оленей", - сказали там.

По данным департамента, более 60% заготовленной оленины реализовано внутри округа, 500 тонн отправлено в Финляндию.

Объемы экспортных поставок на 100 тонн превысили прошлогодние.

"Планируется продолжать наращивание заготовки оленины. Уже в этом году должно завершиться строительство убойного комплекса в селе Гыда Тазовского района, готовность объекта составляет 70%, также планируется приобретение трех убойных комплексов малой мощности", - уточнили в ведомстве.

В ЯНАО выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - более 730 тыс. животных, после весеннего отела поголовье увеличится до 800 тыс.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса. Ранее сообщалось, что с 2017 года начнутся поставки мяса оленей с Ямала в Германию, Москву и Белоруссию.

Забойная кампания ежегодно стартует в Арктике в ноябре и заканчивается в конце января.