Рост производства оленины на Ямале за пять лет превысил 60%

"Три дня до весны": что мы знаем о фильме про вирус в блокадном ЛенинградеКультура 4 мая, 10:15
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли ЭверестОбщество 4 мая, 10:00
Проект РМК "Самый сильный школьник" стал лучшим социальным проектом РоссииНовости партнеров 4 мая, 9:48
Задержанный в Польше российский мотоциклист покинул странуОбщество 4 мая, 9:08
Авиагруппа "Русские витязи" может получить второй составАрмия и ОПК 4 мая, 9:03
Томская область направила 53 млн руб. на закупку 100 тысяч доз вакцин от пяти заболеванийСибирь 4 мая, 8:54
Почти 30 лесных пожаров ликвидировано в Челябинской области за суткиНовости Урала 4 мая, 8:49
Самая многочисленная колонна раритетной военной техники 9 мая пройдет на УралеНовости Урала 4 мая, 8:37
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"Международная панорама 4 мая, 8:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Производство мяса северного оленя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за пять лет увеличилось на 61%. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
"За последние пять лет производство мяса северного оленя в сельскохозяйственных организациях Ямала в убойном весе выросло на 61%. Только по итогам забойной кампании зимы 2016-2017 гг. заготовлено на 35% оленины больше, чем в прошлый период. В общей сложности сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2 654 тонны мяса, на убой было сдано 88 тыс. голов оленей", - сказали там.
По данным департамента, более 60% заготовленной оленины реализовано внутри округа, 500 тонн отправлено в Финляндию.
Объемы экспортных поставок на 100 тонн превысили прошлогодние.
"Планируется продолжать наращивание заготовки оленины. Уже в этом году должно завершиться строительство убойного комплекса в селе Гыда Тазовского района, готовность объекта составляет 70%, также планируется приобретение трех убойных комплексов малой мощности", - уточнили в ведомстве.
В ЯНАО выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - более 730 тыс. животных, после весеннего отела поголовье увеличится до 800 тыс.
Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса. Ранее сообщалось, что с 2017 года начнутся поставки мяса оленей с Ямала в Германию, Москву и Белоруссию.
Забойная кампания ежегодно стартует в Арктике в ноябре и заканчивается в конце января.