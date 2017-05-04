Минфин РФ закупит в мае на рынке валюту на 8,5 млрд руб.

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минфин России направит 8,5 млрд руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года. В мае 2017 года Минфин прогнозирует поступление в бюджет 54,5 млрд руб. дополнительных доходов от нефти, говорится в материалах министерства.
"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 0,4 млрд. руб.", - говорится в сообщении Минфина.
Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над месячной оценкой, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в мае 2017 года прогнозируется дополнительно в размере 54,5 млрд руб.
При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше.
Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.
Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 года.
По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход Казначейства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщил Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.