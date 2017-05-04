Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ получил в апреле в качестве дополнительных доходов от нефти 18,5 млрд руб., ранее прогнозировалось поступление 64,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах Минфина.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в апреле 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило минус 46,0 млрд руб.

По информации ведомства, отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления Федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы.

Дополнительным фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам. При этом снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом сырой нефти. Сократился по сравнению с прогнозной оценкой также объем добычи нефти. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки.