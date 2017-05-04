Рубль не отреагировал на планы Минфина по закупке валюты в мае

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов Московской биржи не отреагировал на планы Минфина РФ по закупке валюты в мае на сумму 8,5 млрд руб. против 69,9 млрд руб. в апреле.
Так, по состоянию на 12:11 мск курс доллара вырос на 24 копейки, до 57,63 руб., а курс евро - на 43 копейки, до 62,91 руб.
Министерство финансов сообщило о планах направить 8,5 млрд руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года. При этом в последующие месяцы ведомство планирует увеличить объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.