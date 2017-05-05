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МЭР предлагает создать в ТОРах спецрежим работы контрольно-надзорных органов

Экономика и бизнес
5 мая, 14:36 дата обновления: 5 мая, 14:39 UTC+3

Как пояснил глава ведомства, это нужно, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса

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ГОРКИ, 5 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает создать на территории ТОРов специальный режим работы контрольно-надзорных органов. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на совещании о предварительных результатам работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах.

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"Мы сейчас с Министерством Дальнего Востока обсуждаем вопрос специального подхода к контролю и надзору. Возможно мы будем предлагать создать в рамках нескольких ТОРов специальный режим работы контрольных и надзорных органов, чтобы еще улучшить условия для ведения бизнеса инвесторов", - сказал Орешкин.

Он также отметил, что необходимо четко определиться, кого именно нужно мотивировать для развития территорий опережающего развития: конкретных инвесторов или регионы. "Наша точка зрения состоит в том, что в первую очередь мотивировать нужно регионы и корпорацию Дальнего Востока, чтобы она понимала, что если вносится предложение по созданию ТОРа в той или иной местности, то за теми бюджетными инвестициями и решениями, которые принимаются, должны приходить обязательно частные инвестиции в определенном объеме", - пояснил министр.

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