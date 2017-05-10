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"Роснефть" считает положительным эффект сокращения добычи нефти на ценовую конъюнктуру

Экономика и бизнес
10 мая, 16:57 дата обновления: 10 мая, 17:28 UTC+3

Первый вице-президент компании не стал комментировать вопрос продления соглашения по сокращению добычи странами-экспортерами нефти

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Роснефть" положительно оценила эффект для компании от сокращения добычи нефти, а также влияние этого на ценовую конъюнктуру. Об этом во время телефонной конференции сказал первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

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"Задача была поставлена и была решена (по сокращению добычи нефти - прим. ТАСС). Я думаю, с минимальными потерями для компании. С учетом конъюнктуры чистый эффект будет положительным", - считает он.

При этом Федоров не стал комментировать вопрос продления соглашения по сокращению добычи нефти странами- экспортерами нефти, но заметил, что компания будет, безусловно, выполнять все принятые Россией обязательства.

Кроме того, он сообщил, что из всех российских компаний на "Роснефть" пришлось порядка 50% от общего сокращения добычи нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что Россия склоняется к решению о продлении соглашения с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи и позднее добавил, что сейчас обсуждаются даже варианты продления на период после 2017 г.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 г. среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 г. Как сообщало 2 мая Минэнерго, целевой таргет был достигнут. На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки еще на полгода. На текущий день большинство стран картеля высказались в поддержку пролонгации договоренностей.

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