Акции АФК "Система" ускорили рост до 13% на фоне возврата судом иска "Роснефти"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост с 6% до 13,3% и находятся на отметке 16,4 руб. за одну бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Рост стоимости бумаг компании ускорился на фоне сообщений о том, что суд возвратил иск, поданный "Роснефтью" и "Башнефтью" к АФК "Система" на 106,6 млрд руб., заявителям.
Ранее арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" заявителям в связи с неподсудностью дела.
Претензии "Роснефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" на 106,6 млрд руб. связаны с убытками "Башнефти" при реорганизации в 2014 года, говорится в материалах суда.
Согласно доводам иска, ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест" - прим. ТАСС), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 года более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест". Также был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением.
Кроме того, дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Истцами заявлено требование о возмещении основными обществами - ПАО АФК "Система", АО "Система-Инвест" убытков, причиненных по их вине дочернему обществу - ПАО АНК "Башнефть", - отмечается в документе.