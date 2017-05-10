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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" об убытках на 106,6 млрд рублей в связи с неподсудностью дела, говорится в материалах суда.
В них отмечается, что исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица - "Башнефти", то есть в Уфе. Пресс- секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания уже подала аналогичный иск в Арбитражный суд Башкортостана и для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело - в Москве или Уфе.
"Роснефть" подала иски и в Уфу, и в Москву, чтобы избежать процессуальных коллизий, связанных с подсудностью. Для "Роснефти" непринципиально, где будет рассматриваться дело", - сказал Леонтьев.
В определении суда раскрывается суть претензий "Роснефти" на 106,6 млрд рублей к бывшим владельцам башкирской компании. Официально доводы иска пока не раскрывались. Так, согласно данным суда, ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест" - прим. ред.), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 год более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест".
Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.
"Истцами заявлено требование о возмещении основными обществами - ПАО АФК "Система", АО "Система-Инвест" убытков, причиненных по их вине дочернему обществу - ПАО АНК "Башнефть", - отмечается в документе.
Ранее Леонтьев сообщал, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. Иск был зарегистрирован 2 мая. Премьер-министр республики Рустэм Марданов сообщал ТАСС, власти Башкирии находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей. По мнению республики, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. АФК "Система" считает, что определение арбитражного суда Москвы о возврате иска "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд руб. является законным и полностью соответствует позиции корпорации.
"По нашему мнению, определение суда полностью соответствует позиции корпорации, заявленной ранее по данному спору, о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права", - отметил представитель компании.
Ранее в компании заявляли, что "АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, все корпоративные действия, по мнению "Системы", которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК "Башнефть".
Котировки акций российского холдинга АФК "Система" по итогам торгов 3 мая на Московской бирже упали на 36,92%, до 14,06 рубля за бумагу, на фоне новостей о подаче "Роснефтью" иска, тогда капитализация АФК "Система" упала на 79,419 млрд рублей - до 135,679 млрд рублей. Сегодня после новостей о возврате иска обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост с 6% до 13,3% и достигли отметки 16,4 руб. за одну бумагу.
В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".