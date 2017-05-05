АФК "Система" получила иск "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд руб.

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. АФК "Система" подтвердила получение иска "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд рублей, говорится в материалах компании.
В частности, в сообщении компании отмечается, что удовлетворение иска "может существенным образом повлиять на ее финансово-хозяйственное положение".
"АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК "Башнефть", - говорится в сообщении пресс-службы компании.