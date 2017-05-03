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Акции АФК "Система" рухнули на 37% на закрытии торгов

Экономика и бизнес
3 мая, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Индекс ММВБ по итогам торгов опустился на 1,64%, а РТС - на 2,13%

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,64% - до 1993,66 пункта, а РТС - на 2,13%, до 1096,35 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $50,44 за баррель.

"В течение суток на фоне повышения торговой активности индекс ММВБ рискует снизиться до 1979 пунктов, тогда как индекс РТС испытает на прочность поддержку в районе 1090 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

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В лидерах падения среди акций российских компаний на Московской бирже сегодня были бумаги АФК "Система", которые по итогам торгов подешевели на 36,92% - до 14,06 рубля за одну обыкновенную акцию. Снижение стоимости акций компании сегодня происходило на фоне подачи "Роснефтью" иска к АФК на 106,6 млрд рублей, зарегистрированного Арбитражным судом города Москвы 2 мая. Ответчиками выступают АО "Система- инвест" и АФК "Система". Подробности дела не разглашаются.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил ТАСС, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. В свою очередь в АФК "Система" отметили, что ни холдинг, ни его дочерние компании пока не получали документов по иску и обещали предоставить дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.

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